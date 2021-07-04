Üye Girişi
Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı

04.07.2021 08:05

Son dakika: Kırmızı bültenle aranan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu. Aydın, Türk polisi tarafından dün akşam tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından alanda kendisini bekleyen ekipler tarafından gözaltına alınan Mehmet Aydın, hakkındaki yargılama süreci başlamadan önce 4 gün boyunca gözaltında kalacak.

Çiftlik Bank üzerinden 77 bin kişiden 500 milyon lira vurgun yapan Mehmet Aydın bir açıklama yaparak teslim olacağını söyledi. Aydın ardından Brezilya Sao Paulo kentinde Türk Başkonsolosluğu'na teslim oldu.

MAĞDURLAR EKRANA KİLİTLENDİ

Türk polisine teslim olan Aydın, bugün saat 22.10'da tarifeli uçakla İstanbul'a indi. Aydın'ın İstanbul'a indikten sonra hakkındaki prosedürler uygulanmaya başlandı. Çiftlik Bank vurgununda dolandırılan binlerce kişi de ekran başına kilitlenerek, Aydın'ın Türkiye'ye getirilişini takip etti.

4 GÜN GÖZALTINDA KALACAK

Havalimanında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Aydın, sağlık kontrolünden geçirildi. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin ek hizmet binası olarak faaliyet yürüten İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde savcıya ifade veren Aydın, buradaki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hakkında 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, emniyetteki sürecin tamamlanmasından sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilecek.

Son Dakika: Brezilya'dan getirilen 'Tosuncuk' lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Uçaktan inen Mehmet Aydın, ilk olarak Havalimanında sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da Gaziosmanpaşa Adliyesinin İstanbul Havalimanındaki Ek Hizmet Binasına götürüldü.

Son Dakika: Brezilya'dan getirilen 'Tosuncuk' lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Saat 22.30 itibariyle Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın (30) hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da açıklama yapıldı. Açıklamada, Aydın'ın adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Çiftlik Bank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak ve Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir. Soruşturmaya konu örgütün lideri olan ve hakkında 31 Mayıs 2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın, adı geçen ülkede yakalanarak 03 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla iade edilmiştir. İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan şüpheli, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Brezilya'dan getirilen 'Tosuncuk' lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

Çiftlik Bank sistemine para yatıran çok sayıda kişi mağdur olduğu gerekçesiyle 2018'de yargı yoluna başvurdu. Sistemin kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ise, kurduğu sistem üzerinden topladığı paraların bir kısmıyla yurt dışına firar etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sisteme katılımcı olarak para yatıran çok sayıda kişinin mağdur olması üzerine soruşturma başlattı. Türkiye'nin birçok ilinden mağdurun ortaya çıkması üzerine Başsavcılık, soruşturmanın tek elden yürütülebilmesi amacıyla diğer illerdeki adliyelere de yazı gönderdi.

Son Dakika: Brezilya'dan getirilen 'Tosuncuk' lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı

4 SUÇTAN SORUŞTURMA AÇILDI

Gelir getirme vaadiyle vatandaşlar adına para karşılığı açılan sanal hesaplardan oluşan, ayrıca fiilen çiftlikler de kurulup gelir getirdiği iddia edilen Çiftlik Bank adlı sistemin kurucuları hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma açıldı.

3 MİLYON LİRAYA EL KONULMUŞTU

Soruşturma kapsamında şirket yetkilileri hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanırken, bu sistem sayesinde birikip suçtan elde edildiği anlaşılan 3 milyon 90 bin 340 liraya, ayrıca 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlıklarına da el konuldu.

BİNLERCE MAĞDUR VAR

Mevcut verilere göre şüphelilerce kurulan internet sitesinde sisteme yatırım yapan 132 bin 222 ayrı katılımcı bulunduğu, ayrıca sistemde yatırım yapmayan 388 bin 99 kişinin daha mevcut olduğu tespit edildi.

BİR MİLYARIN ÜZERİNDE PARA TOPLAMIŞ

Katılımcıların sisteme para ödeyerek sanal hayvanlara sahip oldukları ve kendilerine sanal ortamda alım-satım yapmak suretiyle yüksek gelir elde etme vaadinde bulunulduğu, bu şekilde işletilen sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016'dan bu yana toplam 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı tespit edildi.

Bu süreçte katılımcılara 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı tespit edilirken, sistemdeki mal varlığı değerinin 58 milyon 126 bin 75 lira olduğu, şirketlere sermaye olarak toplam 128 milyon 490 bin 850 lira aktarıldığı, şirketlerin 2017 yılı itibarıyla toplam 22 milyon 541 bin 596 lira zarar ettiği belirlendi.

ŞİRKETLERİNE KAYYUM KARARI

Yürütülen soruşturma kapsamında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi ile Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine 3 kişilik kayyum heyeti atanmasına karar verildi.

6 KİŞİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Mağdur sayısının sürekli artması üzerine soruşturma derinleştirilirken, sistemin kurucularının yakalanması için operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında sistemin kurucusu firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 6 kişi hakkında ise kırmızı bülten düzenlendi.

Adalet Bakanlığı aracılığıyla Uruguay ve Bulgaristan ülkelerinden haklarında kırmızı bülten çıkarılan Osman Naim Kaya ve Düzgün Genç'in iadeleri de talep edildi.

Yürütülen soruşturma sürecinde, haklarında yakalama kararı bulunan sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, sistemin beyin takımından Suat Fehmi Emur, finans müdürü olduğu iddia edilen Koray Hasgül tutuklandı. Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen Düzgün Genç'in de tutuklanmasına karar verildi.

EN ÇOK ARANANLAR SİTESİNDEYDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı, "Çiftlik Bank" adıyla kurduğu sistemle çok sayıda kişiyi dolandıran ve daha sonra kayıplara karışan Mehmet Aydın'ın İnterpol'ün en çok arananlar listesine dahil edilmesi için girişimde bulundu.

Yürütülen çalışmaların sonucunda Aydın, söz konusu listeye dahil edildi. İnterpol'ün sisteminde Aydın'ın bilgilerinin yanı sıra fotoğrafları da yer aldı. Aynı listeye, ilgili soruşturma kapsamında zanlının aranan ağabeyi Fatih Aydın da dahil edildi.

Son Dakika: Brezilya'dan getirilen Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı
Sayılarla Çiftlik Bank davası! Toplam vurgun ne kadar? Aydın hakkında kaç yıl hapis cezası isteniyor? Türkiye'ye getirilen Tosuncuk'tan ilk görüntü! Böyle gözaltına alındı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de! Havalimanı'ndan sonra Vatan Emniyet'e götürülecek
Son Dakika: Brezilya'dan getirilen Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı
Son Dakika: Brezilya'dan getirilen Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı

İstanbul Havalimanı, Mehmet Aydın, İstanbul, Aydın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Brezilya'dan getirilen 'Tosuncuk' lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı 08:04 Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok 01:15 İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı 00:02 Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı
Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği 22:24 Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki 20:58 Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi 20:06 Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın 17:47 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu 16:43 Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu

Son Dakika Haberleri
08:05 Kavgaya tutuşan genç kızları esnaf zorlukla ayırdı
08:05 Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı
08:05 CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar
08:04 Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı
08:03 Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı
18:36 Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak
18:35 Mostafa Mohamed'den, Galatasaray'a sevindirici haber! PSV maçında sahada olması bekleniyor
17:53 Ali Koç'tan 3 Temmuz açıklaması: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir
17:48 Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti
17:46 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var
CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar         
08:05
Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı         
08:03
Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı         
00:47
Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı         
22:28
Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu         
21:57
3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi         
20:46
Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı         
19:44
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti         
14:57
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı         
09:56
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 08:15:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement