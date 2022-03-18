Son dakika: Brüksel'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Brüksel'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

18.03.2022 14:48
Son dakika: Brüksel'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve yabancı askeri ataşeler katıldı.

Kaymakcı, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dış ilişkilerinde her zaman barış istediğini, bu uğurda 1'i Belçika'da olmak üzere diplomatik personelinden toplam 40'tan fazla şehit verdiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa değinen Kaymakcı, "Savaşı durdurmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy da Mustafa Kemal Atatürk'ün şehit düşen Anzak askerlerini "bu vatanın evladı" olarak tanımlayarak savaş sırasında dahi barışı hedeflediğine dikkati çekti.

Barış, güvenlik, istikrar, adalet kavramlarının önemine işaret eden Ulusoy, mevcut savaşı güçlü şekilde kınadıklarını ve Türkiye'nin çatışmaların sona ermesi için çabaladığını vurguladı.

Törenin sonunda Belçika Askeri Ataşeler Birliği Duayen Ataşe Yardımcısı Albay Arsene Emvahou, Büyükelçi Ulusoy'a plaket takdim etti, Çanakkale Savaşı'ndan orijinal görüntüler izletildi.

Son dakika: Brüksel'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
Son dakika: Brüksel'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
Son dakika: Brüksel'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
Son dakika: Brüksel'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

YORUMLAR
500
Uşaklılar, Çanakkale ruhunu bir kez daha yüreklerde hissetti Uşaklılar, Çanakkale ruhunu bir kez daha yüreklerde hissetti Kdz. Ereğli'de Çanakkale Zaferi coşku ve hüzünle kutlandı Kdz. Ereğli'de Çanakkale Zaferi coşku ve hüzünle kutlandı Son dakika! Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailelerine vefa Son dakika! Başkan Türkyılmaz'dan şehit ailelerine vefa

Çanakkale, Brüksel, Türkiye, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Brüksel'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
16:00 Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce görüştüğü eski sevgilisinin ifadesi sızdı: Bana mesaj attı ve "korkuyorum" dedi!
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
15:12 Rus ordusunun saldırıları şiddetlendi! Kiev'de 5 katlı apartmana füze saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
15:11 İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:07:37. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Brüksel'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement