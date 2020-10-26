Son dakika... Brüksel'de ibadethaneler kapatıldı - Son Dakika

Son dakika... Brüksel'de ibadethaneler kapatıldı
26.10.2020 15:32
Son dakika haberler: Brüksel Fatih Camii Brüksel Büyük Camii Brüksel şehir merkezinden detay görüntü ve Belçika Faderal Hükümet Binası Belçika'da yeni tip koronavirüs vakalarındaki büyük artış üzerine, federal hükümetin aldığı önlemlerin yanında bölgesel hükümetler de yeni tedbirler aldı.
Brüksel Fatih Camii
Brüksel Büyük Camii
Brüksel şehir merkezinden detay görüntü ve Belçika Faderal Hükümet Binası Belçika'da yeni tip koronavirüs vakalarındaki büyük artış üzerine, federal hükümetin aldığı önlemlerin yanında bölgesel hükümetler de yeni tedbirler aldı. Bu tedbirler kapsamında 26 Ekim'den 19 Kasım'a kadar başkent Brüksel'de cami, kilise ve tüm ibadethaneler kapalı olacak. Cenaze törenlerinin en fazla 15 kişinin katılımıyla yapılabileceği duyuruldu.
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