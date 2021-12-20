Brüksel Havalimanı binası
Havalimanına gelen yolcular
Kontuarlar önünde bekleyen yolcular
Uçuş ekranında iptal edilmiş uçuş bilgileri
Pilot ve havalimanı çalışanları
Brüksel Havayolları'nın uçuş görevlileri ve sendika üyelerinin katıldığı 24 saatlik grev sabah saat 05: 00 itibari ile başladı. Brüksel havalimanı girişinde toplanan grevciler "savunması mümkün olmayan" çalışma koşullarını ve 2021'in başlarında imzalanan anlaşmalara saygı gösterilmesini talep ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Brüksel Havayolları uçuş ekibi 24 saatlik greve gitti - Son Dakika