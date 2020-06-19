Son Dakika | Bu da korona virüs modası...Maske kullanımını özendirecek fikir - Son Dakika

Son Dakika | Bu da korona virüs modası...Maske kullanımını özendirecek fikir

Gelen son dakika haberlerine göre Bu da korona virüs modası...Maske kullanımını özendirecek fikir Van'daki firma tek kullanımlık renkli tıbbi maske üretimine başladı Tek kullanımlık rengarenk maskelere iç piyasada büyük rağbet Van'da İş Geliştirme Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren medikal firması, korona virüsten koruyucu...

Bu da korona virüs modası...Maske kullanımını özendirecek fikir

Van'daki firma tek kullanımlık renkli tıbbi maske üretimine başladı

Tek kullanımlık rengarenk maskelere iç piyasada büyük rağbet

VAN - Van'da İş Geliştirme Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren medikal firması, korona virüsten koruyucu etkisi bulunan maske kullanımını özendirmek amacıyla yenilikçi bir fikre imza atarak, tek kullanımlık rengarenk maske üretimine başladı.

Van'da 9 milyon 200 bin euro'luk 'Van İŞGEM Büyüyor' projesinin hayata geçirilmesinin ardından merkezde 30 modern iş yeri yapıldı. Burada faaliyet gösteren ve ihracat odaklı yenilikçi fikirlerle üretim yapan firmalar, ülke ekonomisine katkı sunuyor. Bu kapsamda İŞGEM'de faaliyet gösteren bir medikal firması maske kullanımını artırmak ve özendirmek amacıyla bir Ar-Ge çalışması yaptı. Firma, çalışma sonucunda elde ettiği renkli kumaşlardan standartlara uygun tek kullanımlık rengarenk tıbbi maske üretimi yaptı. İhracatı hedefleyen firma, iç piyasadan yoğun talep alması nedeniyle ülkenin dört bir yanına maske göndermeye başladı.

"Firmamız maske kullanımını cezbediyor"

İHA muhabirine konuşan İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, merkezde yenilikçi iş fikirlerine, ihracat ve ya teknolojik odaklı üretime yer verdiklerini belirtti. Daha önce medikal ürün üreten firmanın, salgın süresince maske kullanımına ağırlık verdiğini anımsatan Gedik, "Ülkemiz ciddi bir salgınla mücadele ediyor ancak halkımız bunun yeterince farkında değil. En önemli 3 kuraldan biri olan maske kullanımı konusunda ise sorun yaşanıyor. Burada üretim yapan firmamız ise maske kullanımını cezbetmek amacıyla yenilikçi bir fikirle kumaş araştırması yaptı. Standartlara uygun bir kumaş temin ederek renkli maske üretimine geçti" dedi.

"Yenilikçi güzel bir fikir"

Renkli maske üretiminin yenilikçi ve güzel bir fikir olduğunun altını çizen Gedik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Renkli maskeler, vatandaşlarımızı 'korona virüs modası' adı altında maske kullanmaya teşvik eder diye düşünüyorum. Firmamız kaliteli ve Sağlık Bakanlığına da kayıtlı bir firmadır. Piyasada çok sayıda maske üreten merdiven altı diye tabir edilen firmalar da çoğaldı. İnsanlarımız aldıkları maskenin kalitesi konusunda da hassasiyet göstermeleri ve bu kapsamda kaliteli maske kullanmalarını öneriyoruz."

"Çok iyi geri dönüşler aldık"

One Park Medikal olarak 2017 yılından bu yana İŞGEM bünyesinde faaliyet gösterdiklerini ifade eden firma sahibi Arafat Ertaş, ürünlerinin CE belgeli ve analiz sertifikalarının olduğuna dikkat çekti. Pandemi süresince maske kullanımını artırmak amacıyla yenilikçi fikirlere başvurduklarını ifade eden Ertaş, "İnovatif alanda bir ilki gerçekleştirerek farklılık göstermeye yöneldik. Dış ihracatı düşünerek bunu yaptık. Ancak iç piyasada çok iyi geri dönüşler aldık. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyükşehire maske göndermeye başladık" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Son Dakika | Bu da korona virüs modası...Maske kullanımını özendirecek fikir

İhracat, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 09:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Bu da korona virüs modası...Maske kullanımını özendirecek fikir - Son Dakika Ekonomi

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