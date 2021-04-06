Bu da Rizeli astronot - Son Dakika

Bu da Rizeli astronot

06.04.2021 16:10

Bu da Rizeli astronot Rizeli bir grup gencin dünyadaki açlık ve savaşa tepi göstermek için hazırladığı astronot sosyal medyada ilgi görüyor Rizeli bir grup gencin yöresel kıyafetler ile hazırladığı astronot, NASA'dan ve Elon Musk'tan gelen telefonlara bakmadı, o görüntüler sosyal medyada...

Bu da Rizeli astronot

Rizeli bir grup gencin dünyadaki açlık ve savaşa tepi göstermek için hazırladığı astronot sosyal medyada ilgi görüyor

RİZE - Rizeli bir grup gencin yöresel kıyafetler ile hazırladığı astronot, NASA'dan ve Elon Musk'tan gelen telefonlara bakmadı, o görüntüler sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Filika Sanat Evi'nin kurucuları Mehmet Akif Sipahioğlu (25), Hilal Çayırcı (25), Seher Veziroğlu ve Hacer Altoprak (23), dünyadaki açlık ve savaşa dikkat çekmek için ilginç bir astronot hazırladı. Yöresel kıyafet olan kıl çorap ve arıcı kıyafeti ile oluşturdukları astronot ile dünyaya mesaj vermeyi amaçlayan gençler, sosyal medyaya yükledikleri videolarla ilgi görmeye başladı. Bazen dertli bir şekilde şarkı dinleyen bazen ise şakaların hedefi olan Rizeli astronot, NASA ve Elon Musk'tan gelen telefonlara da bakmadı. O görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi görürken, astronotu hazırlayan Filika Sanat Evi'nin kurucularından Mehmet Akif Sipahioğlu, "Filika Sanat Evi'ni geçen yıl kurduk. Öncesinde kitap tahlilleri, resim, sinema atölyelerimiz vardı. Pandemi sürecinde bir kültür sanat dergisi çalışmamız oldu. Bölgeye hitap etme noktasında daha ne yapabiliriz diye düşündük. Farkındalık oluşturmaya çalıştık ve astronotumuzu kullandık. Bunun sebebi, dünyaya dışarıdan bakan üçüncü göz olarak bakmaya çalıştığımız için astronotu kullandık. Bu astronot herhangi bir astronot olmaktan ziyade bizi yansıtmasını istedik ve buna uygun giysiler kullandık kıl çorabı ve arıcı kıyafeti gibi. Astronotun atmaca gibi dışarıdan bakmasını istedik. Daha sonra bunları kısa film gibi kullandık. Babaannemiz ile birlikte üzüntümüzü paylaştık. Astronotumuz dünyadaki açlık ve savaşa karşı duruştur. O yüzden konuşmuyor ve insanlara cevap vermiyor" dedi.

NASA ve Elon Musk'tan gelen telefonlara astronotun tepki olarak cevap vermediğini söyleyen Sipahioğlu, "NASA ve Elon Musk'tan gelen telefonlara cevap vermiyoruz. Çünkü bu açlık ve savaşa sadece ülkemizin bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Çözümü ve çareyi ülkemizde bekliyoruz" İfadelerini kullandı.

"Ekip ruhu ve gönüllük esası başarımızın anahtarıdır"

Filika Sanat Evi üyelerinden Hacer Altoprak ise yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde çalışmalarımızda zorlandık. Manevi olarak destekler oldu ve bu bizi daha da motive etti. Anlattığımız ve yaptığımız çalışmalarda yöremizden bir şeyler katarak gerçekleştiriyoruz. İlk başlarda bu işlerin boş işler olduğu ve maddi getirisinin olmadığı yönünde eleştiriler aldık. Ancak başarı elde ettiğimiz zaman olumlu geri dönüşler aldık. Manevi olarak hepimizin ailesi destekçimiz oldular. Başarımızdaki anahtar ekip ruhu, gönüllülük esası ve farklı fikirlerin dile getirilmesidir diyebilirim" şeklinde konuştu.

Bu da Rizeli astronot
Bu da Rizeli astronot
Bu da Rizeli astronot
Bu da Rizeli astronot
Bu da Rizeli astronot

Elon Musk, Ardeşen, Rize, NASA, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bu da Rizeli astronot - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık Ankara'daki AB heyeti: Erdoğan'la ilişkilerin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna 3 kelimelik yanıt Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi
G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti G.Saray'da büyük kriz! Yöneticilerin eleştirileri Terim'in kulağına gitti         
17:38
Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü         
17:21
Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti         
17:02
Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak         
16:40
Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı         
15:50
Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir         
15:31
Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak Peynirci ile tatlıcı arasına sıkışan tarihi su terazisi yeniden açılacak         
15:15
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 17:57:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu da Rizeli astronot - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei