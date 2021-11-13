Son Dakika! Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısının yüzünü güldürdü - Son Dakika

BIST 100 endeksi, en düşük 1.589,23, en yüksek 1.643,82 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,47 artarak 1.638,50 puandan tamamladı.

ÇEYREK 961 LİRA OLDU

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,84 kazanımla 594 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,81 artışla 3.934 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 908 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 961 liraya çıktı.

DOLAR REKOR KIRDI

Bu hafta ABD doları yüzde 2,66 değer kazanarak 9,9670 liraya, euro da yüzde 1,81 artarak 11,3970 liraya yükseldi. Dün piyasanın kapanmasının ardından dolar 10 lirayı aşarak rekor kırdı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,43, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,45 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,19 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.