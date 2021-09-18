Son Dakika! Bu hafta altın ve döviz kazandırdı, borsa kaybettirdi - Son Dakika

BIST 100 endeksi, en düşük 1.412,23, en yüksek 1.447,96 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,34 azalarak 1.419,43 puandan tamamladı.

ÇEYREK 786 LİRA

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16 kazançla 486 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,19 artışla 3.223 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 786 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yatay seyretti.

DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 2,47 değer kazanarak 8,6280 liraya, euro da yüzde 1,68 artarak 10,1290 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,10, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,26 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,34 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.