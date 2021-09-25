Son dakika! Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı - Son Dakika

Sunucu bile Dilek'in anlattıklarıyla buz kesti: Ailem beni sattıktan sonra izliyor

BIST 100 endeksi, en düşük 1.376,01, en yüksek 1.417,45 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,45 azalarak 1.384,68 puandan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN 805 LİRA OLDU

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,26 kazançla 497 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,30 artışla 3.297 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 788 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 805 liraya çıktı.

EURO VE DOLAR DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD doları yüzde 2,65 değer kazanarak 8,8570 liraya, euro da yüzde 2,40 artarak 10,3720 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,51, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,54 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,94 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.