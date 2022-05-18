Son Dakika | Bu kavşakta 350 kaza yaşandı; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son Dakika | Bu kavşakta 350 kaza yaşandı; o anlar kameraya yansıdı

18.05.2022 11:21
Son Dakika | Bu kavşakta 350 kaza yaşandı; o anlar kameraya yansıdı

Son dakika haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 2 sokağın birleştiği kavşak, sürücülerin ve vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 2 sokağın birleştiği kavşak, sürücülerin ve vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Yaklaşık 7 yılda 350 ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların olduğu kavşak, çözüm bekliyor. Kazaların yaşandığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Osmaniye mahallesi Gaziler ile Altay Caddesinin kesiştiği kavşak, sürücülerin ve vatandaşların korkulu rüyası halinde geldi. Sürücü hataları nedeniyle yaşanan kazalarda kaldırım üzerinde bulunan vatandaşlar da tehlikeli anlar yaşıyorlar.

Yaşanan 350 kazanın arasında polis araçları da yer aldı. Kazaların yaşandığı bölgede faaliyet gösteren işyerleri sahipleri, kavşakta ki sorunun çözülmesini istediler.

Beyaz eşya satış İşyeri sahibi İlhan Muhammetoğlu, "7 yıldan bu yana burada esnafım. 7 yıldır bu kavşakta şiddetli kazalar meydana geliyor. Gaziler sokak ile Altay Caddesinin kesiştiği yerde, sürücüler yol vermeyince kazalar meydana geliyor. Geçtiğimiz gün 6 kişinin yaralandığı kaza da meydana geldi. Benim işyerime dolmuş girdi. 7 yılda 350 adet yaralamalı, ölümlü ve hasarlı kazalar meydana geldi. Buraya Acil bir şekilde önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Kavurmacı işyeri sahibi Ahmet Çınık ise,"Mesele şu; herkes kendini haklı görmesi. Sürücüler birbirine saygılı olsa kazalar yaşanmaz. Bu kazalar milli servettir. Can kayıpları da yaşanıyor. Geniş olan sokağı cadde olarak gören sürücüler hızla ilerliyor. Bir şekilde önlem alınması lazım. Yetkililere sesleniyorum." dedi. - BURSA

Son Dakika | Bu kavşakta 350 kaza yaşandı; o anlar kameraya yansıdı
Son Dakika | Bu kavşakta 350 kaza yaşandı; o anlar kameraya yansıdı
Son Dakika | Bu kavşakta 350 kaza yaşandı; o anlar kameraya yansıdı
Son Dakika | Bu kavşakta 350 kaza yaşandı; o anlar kameraya yansıdı
Son Dakika | Bu kavşakta 350 kaza yaşandı; o anlar kameraya yansıdı
Son Dakika | Bu kavşakta 350 kaza yaşandı; o anlar kameraya yansıdı
Son Dakika | Bu kavşakta 350 kaza yaşandı; o anlar kameraya yansıdı

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Altay, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Bu kavşakta 350 kaza yaşandı; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Bu kavşakta 350 kaza yaşandı; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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