Son dakika! Bu pazara ilçe dışından bile geliyorlar - Son Dakika

Son dakika! Bu pazara ilçe dışından bile geliyorlar

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her Cumartesi günü kurulan ve evlerde yapılan yoğurt, peynir gibi ürünlerin satıldığı 'Yöresel Ürünler Pazarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Son dakika! Bu pazara ilçe dışından bile geliyorlar, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her Cumartesi günü kurulan ve evlerde yapılan yoğurt, peynir gibi ürünlerin satıldığı 'Yöresel Ürünler Pazarı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Doğal ve yöresel ürünlerden almak için pazara ilçe dışından da müşterilerin geldiği öğrenildi.

Şuhut Pazar Mahallesi'nde kurulan Yöresel Ürünler Pazarı'nda, ilçede yapılan yöresel ürünler görücüye çıkıyor. Pazar esnafı evlerde yaptıkları yoğurt, peynir ve kaymak gibi yöresel ürünleri satmak için akşama kadar tezgahlarının başında bekliyor. Müşteri ise uygun fiyatta yerli yöresel ürünler almanın mutluluğunu yaşıyor. Pazarda doğal peynir 25, kese yoğurt 30, tabakta kaymak ise 15 TL'den alıcı buluyor.

Tezgah açmak için 03.00'da kalkıyorlar

Şuhut Yöresel Ürünler Pazarında esnaflık yapan Medine Dursun pazarda tezgah açmak için sabah 03.00'da kalktıklarını ve hazırlıklara başladıklarını ifade etti. Evlerde yaptıkları peynir ve yoğurtları pazarda satarak aile bütçesine katkı sağladıklarını kaydeden Dursun, "Yöresel ürünleri evde yapıp gelip burada satıyoruz" dedi.

Kamil Gültekin isimli esnaf ise peynir ve kaymak sattığını belirterek, "Tabakta kaymağı 15 liradan, yoğurt 35 lira kesesi, peynir ise 25 liradan satıyoruz. Peynir ve kaymağı köylerden buraya getirip satıyoruz. Allah bereket versin para kazanıyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika! Bu pazara ilçe dışından bile geliyorlar
Son dakika! Bu pazara ilçe dışından bile geliyorlar
Son dakika! Bu pazara ilçe dışından bile geliyorlar
Son dakika! Bu pazara ilçe dışından bile geliyorlar
Son dakika! Bu pazara ilçe dışından bile geliyorlar
Son dakika! Bu pazara ilçe dışından bile geliyorlar
Son dakika! Bu pazara ilçe dışından bile geliyorlar

Cumartesi, Pazar, Şuhut, Afyon, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika! Bu pazara ilçe dışından bile geliyorlar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gaziantep'te bir araç, tıra arkadan çarptı: Yabancı uyruklu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Ailevi sorunları olan emekli astsubay, kılıçla intihar girişiminde bulundu Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı
İstanbul'da yerleşim yerlerine yakın iki noktada orman yangını İstanbul'da yerleşim yerlerine yakın iki noktada orman yangını         
17:31
MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti         
17:22
Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz         
16:44
Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti         
16:06
"Aşk yaşıyorlar" dediği eşi ve yeğenine tarlada tüfekle ateş açtı         
15:13
Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu         
14:06
3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti         
13:21
Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı         
13:04
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Hülya Avşar, Ayvalık'ta Çiçek Adasını satın alıyor Hülya Avşar, Ayvalık'ta Çiçek Adasını satın alıyor         
10:56
21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı 21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı         
09:47
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 18:02:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Bu pazara ilçe dışından bile geliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei