Son dakika... Buca'da Çanakkale ve şehitler günü - Son Dakika

Buca Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106'ıncı yıl dönümünü gün boyu gerçekleştirilen etkinliklerle kutladı. Çanakkale şehitlerinin anısına belediye binasında savaş hatıraları sergisi açılırken, vatandaşlara üzüm hoşafı dağıtıldı. Etkinlikler, akşam Bahar Almaç'ın 18 Mart konseriyle son buldu.

Birinci Dünya Savaşı'ndaki vatan savunmasında yazdıkları destanla sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine damga vuran Çanakkale Zaferi ve tüm şehitler için Buca'da gün boyu etkinlikler düzenlendi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizin anıldığı 18 Mart etkinlikleri, ilk olarak sabah saatlerinde Buca Çevik Bir Meydanı'ndaki çelenk ve anma programıyla başladı. Programa, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca protokolü ve gaziler katıldı. Anma programının ardından heyet, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde organize edilen etkinliğe katıldı.

Belediye binasında harp hatıraları sergisi

Etkinliğin ardından Buca Belediyesi, Muharip Gaziler Derneği Buca Şube Başkanı Şükrü Karaca'nın "Çanakkale'den Cumhuriyet'e Harp Hatıraları Sergisi"ne ev sahipliği yaptı. Buca Belediyesi hizmet binası girişinde açılan sergide, Çanakkale Savaşı'ndan günümüze kadar anılar yer alırken, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü. Sergide Başkan Kılıç, gazilere üzerinde Atatürk'ün kalpaklı resminin yer aldığı kravat hediye ederken, Gazi Şükrü Karaca ise Başkan Kılıç'a Cumhuriyet'in 10'uncu yılı anısına üzerinde Atatürk resminin yer aldığı madalyayı hediye etti.

Şehitlerin anısına üzüm hoşafı

Gazilerle birlikte sergi gezisinin ardından Başkan Kılıç, Çanakkale şehitlerinin anısına üzüm hoşafı dağıttı. Hazırlanan bardakların arkasında Çanakkale Savaşı sırsında Türk askerinin yemek listesine yer verildi. Yemek listesiyle özdeşleşen üzüm hoşafı ikramını alan vatandaşlar ise duygulu anlar yaşadı.

106'ıncı yıla özel Çanakkale konseri

Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yılı kutlamaları birbirinden güzel iki konserle devam etti. İlk olarak Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi Orkestrası ve çok sesli korosu, eğitmen Belit Karaca eşliğinde konser verdi. Gençlerin verdiği konserin ardından akşam ise Türk Halk Müziği sanatçısı Bahar Almaç, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Özel Konseri verdi. Gazilerin de katıldığı konser, Buca Belediyesinin Facebook hesaplarından canlı olarak yayınlandı. - İZMİR