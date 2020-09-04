Son dakika! Buca'da orman yangını - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki ormanlık alanda, saat 15.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ve 8 arazözle ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.