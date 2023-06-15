Son dakika: Bucaspor'u 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı final maçını 3-0 kazanan Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
Final maçında Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Behlül, 53 ve 56. dakikalarda Mert Çapar kaydetti. Daha önce, Kocaelispor ve Çorum FK yükselen takımlar olmuştu.
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