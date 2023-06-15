Son Dakika: Bucaspor'u 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Son Dakika: Bucaspor'u 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

15.06.2023 21:02

Son dakika: Bucaspor'u 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı final maçını 3-0 kazanan Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

İKİNCİ YARIDA İŞİ BİTİRDİ

Final maçında Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Behlül, 53 ve 56. dakikalarda Mert Çapar kaydetti. Daha önce, Kocaelispor ve Çorum FK yükselen takımlar olmuştu.

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SON DAKİKA: Son Dakika: Bucaspor'u 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi - Son Dakika
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