Son dakika: Budadığı ağaçta fenalaşarak mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu - Son Dakika
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Son dakika: Budadığı ağaçta fenalaşarak mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu

27.02.2022 20:37
Son dakika: Budadığı ağaçta fenalaşarak mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu

Son dakika gündem haberi: Sakarya'nın Sapanca ilçesinde budadığı ağacın dalı çarpan vatandaş fenalaşarak ağaçta mahsur kaldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde budadığı ağacın dalı çarpan vatandaş fenalaşarak ağaçta mahsur kaldı. Ağaçta fenalaşan vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Olay, Sapanca ilçesi Akçay Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. (58) isimli vatandaş budamak için çıktığı ağaçta dalın kendisine çarpması neticesinde fenalaştı. Yaklaşık 6 metrelik yükseklikteki ağaçta mahsur kalan vatandaş için bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı Y.E. mahsur kaldığı ağaçtan indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(Yusuf Ersoy/İHA)

Son dakika: Budadığı ağaçta fenalaşarak mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu
Son dakika: Budadığı ağaçta fenalaşarak mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu

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Hisarcık, Sakarya, Sapanca, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Budadığı ağaçta fenalaşarak mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu - Son Dakika


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