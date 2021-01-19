Son Dakika | - Buenos Aires Limanı'nda korkutan yangın - Son Dakika

Son Dakika | - Buenos Aires Limanı'nda korkutan yangın
19.01.2021 18:52
Son dakika haberleri... - Buenos Aires Limanı'nda korkutan yangın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Buenos Aires Limanı'nda yangın çıktı.
- Buenos Aires Limanı'nda korkutan yangın
BUENOS AIRES - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Buenos Aires Limanı'nda yangın çıktı.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Buenos Aires Limanı'nda bir vinçte yangın çıktı. Limana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Buenos Aires Limanı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Bu sabah Buenos Aires Limanı'nın 4'üncü Terminalindeki bir vinçte yangın çıktı. Yangın itfaiyecilerin çalışmaları, güvenlik protokollerinin tam olarak uygulanması ve tüm liman personelinin işbirliği sayesinde önemli sonuçlar olmadan kontrol altına alındı" denildi.
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