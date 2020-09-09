Son Dakika: Büfeci kadına sözlü tacizde bulunup darbetmişti, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son Dakika: Büfeci kadına sözlü tacizde bulunup darbetmişti, adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri... MUĞLA'da büfe işleten Elif Gültekin'e sözlü tacizde bulunup darp ettikten sonra gözaltına alınıp, serbest kalan Kürşat Z., hakkında çıkartılan yakalama kararının ardından otobüsle Adana'ya giderken polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Son Dakika: Büfeci kadına sözlü tacizde bulunup darbetmişti, adliyeye sevk edildi, System.String[]

MUĞLA'da büfe işleten Elif Gültekin'e sözlü tacizde bulunup darp ettikten sonra gözaltına alınıp, serbest kalan Kürşat Z., hakkında çıkartılan yakalama kararının ardından otobüsle Adana'ya giderken polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Olay, 6 Eylül günü Muğla'nın Milas ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde 10 yıldır aynı yerde büfe işleten Elif Gültekin'in (55) iş yerine yarı çıplak şekilde gelen Kürşat Z., iddiaya göre Gültekin'e sözlü tacizde bulunması üzerine tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Kürşat Z., Gültekin'i darbetti. İhbarla olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan Kürşat Z., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

'ÖLDÜRDÜKTEN SONRA MI SAHİP ÇIKACAKLAR' DEMİŞTİYaşadığı olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve korktuğunu dile getiren Elif Gültekin, duygularını Demirören Haber Ajansı'na anlatmış ve söz konusu şahsın serbest bırakılmasına tepki göstermişti. Can güvenliği olmadığını düşündüğü için iş yerini kapattığını söyleyen Gültekin, "Ben burada öldükten sonra mı sahip çıkacaklar. Beni bugün bu hale getiren insan, 2 gün sonra gidecek bir başkasını öldürecek. Ben bu dükkanı, geçim kaynağımı, bunlar yüzünden kapatıyorum" diye konuşmuştu.ADANA'DA YAKALANIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİOlayın medyada geniş yer bulması ve tepkilerin artmasından sonra Kürşat Z.'nin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmasına, savcılık itiraz etti. Hakkında yeniden yakalama kararı çıkartılan Kürşat Z.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelinin otobüsle Adana'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Adana polisi ile yapılan koordineli çalışma sonucunda şüpheli Kürşat Z., Konya-Adana seferini yapan otobüste yakalanarak gözaltına alındı. Kürşat Z., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eylül, Muğla, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Büfeci kadına sözlü tacizde bulunup darbetmişti, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti Stoper transfer etmek isteyen Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 17 kuruş indirim geldi Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı
Yunanistan'dan gerilimi artıran adım! Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meis Adası'nda devriye atıyor Yunanistan'dan gerilimi artıran adım! Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meis Adası'nda devriye atıyor         
15:08
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi         
15:04
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı         
14:31
Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi         
14:26
Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki? Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki?         
14:04
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat         
13:38
İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor         
13:28
Ülkücü gençler, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 12 ada için yürüdü Ülkücü gençler, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 12 ada için yürüdü         
12:56
İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı         
12:29
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı         
11:56
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz Katillerine 15 yıl hapis cezası verilen üniversiteli gencin babası: Baş üstünde baş kalmaz         
08:20
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı         
23:58
Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı         
20:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 18:58:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Büfeci kadına sözlü tacizde bulunup darbetmişti, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei