Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor - Son Dakika

Emniyet bu görüntünün ardından harekete geçti! Her yerde onu arıyorlar

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak" ifadelerini kullanmıştı. 1 Haziran itibariyle 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanmaya başlayacağı müjdesini veren Bakan Koca, bugün de öncelikli bir grup için daha aşı randevularının açıldığını belirtti.

"TAM BAĞIMLI ORTA DÜZEY VE AĞIR ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ AŞILANACAK"

Twitter hesabından paylaşım yapan Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin."

BİR MÜJDE DE YERLİ AŞIDAN

Koca ayrıca yerli aşı çalışmalarına ilişkin ise "Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim." mesajını paylaştı.