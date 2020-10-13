Son dakika! Buhari'den DTÖ Başkanlığı'na aday olan eski Nijerya Finans Bakanı Okonjo-Iweala'ya destek - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Başkanlığı'na aday olan Ngozi Okonjo-Iweala'ya destek verdi.

Buhari, eski Nijerya Finans Bakanı Okonjo-Iweala ile başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda görüştü.

Görüşmenin ardından Devlet Başkanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Buhari'nin DTÖ Başkanlığı için Okonjo-Iweala'nın adaylığını onayladığı belirtildi.

Buhari, Okonjo-Iweala'nın DTÖ Başkanı seçilmesi halinde Nijerya'nın yeni fırsatlar keşfedeceğini ifade etti.

Nijerya'nın Okonjo-Iweala'ya sonuna kadar destek vereceğine işaret eden Buhari, "(Okonjo-Iweala) Sadece Nijeryalı olduğun için değil, aynı zamanda çalışkan biri olduğun için DTÖ Başkanı olman için elimizden geleni her şeyi yapacağımı temin ederim. Sen bunu hak ediyorsun." ifadelerini kullandı.

DTÖ Başkanlık koltuğu için Okonjo-Iweala ve Güney Koreli Yoo Myung-hee yarışıyor. DTÖ'nün yeni başkanı, 164 üye ülkenin kararı sonrası aralık ayında belirlenecek.