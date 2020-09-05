Son Dakika: Bulanık'ta koronavirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Bulanık ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri yapıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, denetimler esnasında vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyardı.

Tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadele konusunda önem arz ettiğini ifade eden Kayamakam İlidi, şunları kaydetti:

"Bu zor süreci hep birlikte atlatmak adına gereken özeni göstermeliyiz. Kişisel temizliğin yanında birlikte kullandığımız ortak yaşam alanlarında sosyal mesafe kurallarına uyarak maskelerimizi takalım. Dünyada büyük bir tehdit olan bu salgın da birinci dalgasının ikinci yoğunluğunu yaşıyoruz. Bu sebepten ötürü hasta ve vaka sayılarında artış görüldü. Bunu birlikte kontrol altına almalıyız. İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge kapsamında tüm iş yerlerinde maske ve mesafe kurallarına duyarlılığa bilinci tazeleme çalışıyoruz. Bütün denetimlerimizi eksiksiz yapacağız ve denetimlerimizi yoğunlaştırmaya devam edeceğiz."

Denetimlere kurum amirleri de katıldı.