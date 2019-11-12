Son Dakika Haberleri: Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
Son Dakika Spor Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti - Son Dakika Spor

Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti

7 saat önce

Ayrılığı Instagram adresinden duyuran deneyimli hoca şu açıklamaları yaptı: Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn.

Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti, System.String[]

Ayrılığı Instagram adresinden duyuran deneyimli hoca şu açıklamaları yaptı:


Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn. Ali Şafak Öztürk'e ve bütün yönetim kuruluna,taraftarımıza,futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun sizlerde hakkınızı helal edin...Herşey için çok teşekkürler.

Antalyaspor, Instagram, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:48 
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