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Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
7 saat önce
Ayrılığı Instagram adresinden duyuran deneyimli hoca şu açıklamaları yaptı: Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn.
Ayrılığı Instagram adresinden duyuran deneyimli hoca şu açıklamaları yaptı:
Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn. Ali Şafak Öztürk'e ve bütün yönetim kuruluna,taraftarımıza,futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun sizlerde hakkınızı helal edin...Herşey için çok teşekkürler.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:48
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