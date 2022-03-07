Son dakika: Bulgaristan'a göre savaşın en büyük riski nükleer santrallerin güvenliği - Son Dakika
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Son dakika: Bulgaristan'a göre savaşın en büyük riski nükleer santrallerin güvenliği

07.03.2022 13:33
Son dakika: Bulgaristan'a göre savaşın en büyük riski nükleer santrallerin güvenliği

Son dakika haberleri: Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ülkesine sıçramasının beklenmediğini söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ülkesine sıçramasının beklenmediğini söyledi.

Savaşla ilgili gelişmeleri bTV adlı özel televizyon kanalına değerlendiren Petkov, "Şu aşamada Bulgaristan topraklarında savaş tehlikesi yok ancak Ukrayna'daki savaşın getirdiği en büyük risk bu ülkenin nükleer santrallerinin güvenliğiyle ilgilidir. En büyük tehlikeyi Ukrayna'nın nükleer enerji santrali yanarken gördük. Benim için bu yangın milli güvenliğimize yönelik en büyük tehlike oldu." dedi.

Bulgaristan Bakanlar Kuruluna bağlı ek kriz masasının kurulduğunu anlatan Petkov, bu masanın iyot ilaçları stoklarından savaş alarm sistemlerinin durumunun gözden geçirilmesine kadar sivil savunmanın sahip olması gereken her şeyi ele alacağını açıkladı.

Bulgaristan'ın savaş risklerini küçümsemediğini, ülkenin Avrupalı ortaklarının da gelişmelerden dolayı şoke olduklarını belirten Petkov, "Gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Ekmek fiyatlarında olası artışların engellenmesi için devlet rezervlerinde muazzam buğday stokları tutulacak. En az 2023 yılına dek yetecek buğday stoklarımız olacak." diye konuştu.

Petkov, devletin gerektiğinde olası zamları engellemek üzere akaryakıt ve buğday fiyatlarına da müdahale edeceğini duyurdu.

Rusya büyükelçisinin özür dilemesi

Petkov, Osmanlı-Rus savaşının bitişi ve Bulgaristan'ın bağımsızlığının kutlandığı 3 Mart Ulusal Bayramı dolayısıyla ülkesiyle ilgili hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Rusya Federasyonu'nun Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova'nın kendisinden özür dilediğini anlattı.

Petkov, "Bağımsızlık mücadelemizdeki Rus halkının katkısına saygımız, bugün Ukrayna'da kardeşin kardeşi öldürdüğü savaşla kıyaslanamaz." diye konuştu.

Mitrofanova, Rusya İmparatorluğu'nun Bulgaristan'ın bağımsızlık mücadelesine katkısını Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya açtığı savaşa benzetmişti. Mitrofanova, savaşın ilk günlerinde Rusya Büyükelçiliği'nin resmi internet sayfasında Bulgaristan ile ilgili "NATO sürtüğü" ifadesini de kullanmıştı.

Ukrayna'ya Rus yapımı savaş uçakları yollanmayacak

Ukrayna'ya askeri yardımlara da değinen Petkov, Bulgaristan'ın yapabileceği askeri-lojistik yardımda ülkenin Hava Kuvvetlerinin elinde bulunan az sayıdaki MiG tipi Rus yapımı savaş uçaklarının yer almayacağını anlattı.

Petkov, "Bilindiği üzere elimizde havalanabilecek az sayıda uçak var. Onların sayısı bizim için de yetersizdir. Böyle bir anda onları başkasına vermemiz söz konusu olamaz." dedi.

Bulgaristan'ın filosu 15 MiG-29, 12 MiG-29A ve eğitim amaçlı kullanılan 3 MiG savaş uçağından oluşuyor. Basında yayımlanan çeşitli değerlendirmelere göre teknolojik ömrünün sonunda olan bu uçakların sadece 8-9'u kullanılabilir durumda.

Tamamı profesyonel personelden oluşan ordusunun kadrosu 30 bin civarında olan ülke, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili 1500 kişilik askeri birimi hazır duruma getirdiğini bildirmişti.

Öte yandan, aday eksikliği nedeniyle Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri, yüzlerce kişilik kadro boşluğunu dolduramıyor.

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Togo Cumhuriyeti, Bulgaristan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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