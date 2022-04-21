Komutanların tatbikat alanına gelişi
Komutanların yetkililerden bilgi alması
Top atışları
Zırhlı araçların manevrası
Komutanların açıklamaları Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı çok uluslu muharebe grubu Novo Selo Eğitim Sahasında kabiliyetlerini sergiledi. Gösterilere, Bulgaristan Kara Kuvvetleri'ne bağlı 42. Mekanize Tabur'dan ve ABD Ordusu'ndan Mekanize Bölük "Stryker"den askerler katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Bulgaristan'da çok uluslu muharebe grubu askeri tatbikat düzenledi - Son Dakika