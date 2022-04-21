Son dakika: Bulgaristan'da çok uluslu muharebe grubu askeri tatbikat düzenledi - Son Dakika
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Son dakika: Bulgaristan'da çok uluslu muharebe grubu askeri tatbikat düzenledi

21.04.2022 19:52

Bir son dakika haberine göre Komutanların tatbikat alanına gelişi Komutanların yetkililerden bilgi alması Top atışları Zırhlı araçların manevrası Komutanların açıklamaları Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı çok uluslu muharebe grubu Novo Selo Eğitim Sahasında kabiliyetlerini sergiledi.

Komutanların tatbikat alanına gelişi

Komutanların yetkililerden bilgi alması

Top atışları

Zırhlı araçların manevrası

Komutanların açıklamaları Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı çok uluslu muharebe grubu Novo Selo Eğitim Sahasında kabiliyetlerini sergiledi. Gösterilere, Bulgaristan Kara Kuvvetleri'ne bağlı 42. Mekanize Tabur'dan ve ABD Ordusu'ndan Mekanize Bölük "Stryker"den askerler katıldı.

Son dakika: Bulgaristan'da çok uluslu muharebe grubu askeri tatbikat düzenledi
Son dakika: Bulgaristan'da çok uluslu muharebe grubu askeri tatbikat düzenledi
Son dakika: Bulgaristan'da çok uluslu muharebe grubu askeri tatbikat düzenledi
Son dakika: Bulgaristan'da çok uluslu muharebe grubu askeri tatbikat düzenledi

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Bulgaristan, Tatbikat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bulgaristan'da çok uluslu muharebe grubu askeri tatbikat düzenledi - Son Dakika


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