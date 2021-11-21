Üye Girişi
Son dakika... Bulgaristan'da cumhurbaşkanı adayları oylarını kullandı - Son Dakika

Son dakika... Bulgaristan'da cumhurbaşkanı adayları oylarını kullandı

21.11.2021 14:43
Son dakika... Bulgaristan'da cumhurbaşkanı adayları oylarını kullandı

Son dakika gündem haberi... Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma süreci devam ederken adaylar ve liderler sandık başına gitti.

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma süreci devam ederken adaylar ve liderler sandık başına gitti.

İlk turu 14 Kasım'da yapılan seçimin ikinci turunda halk Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova ikilisi ile Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anastas Gercikov ve Albay Nevyana Miteva ikilisi arasında tercih yapıyor.

Katılım oranı bir önce tura göre düşük olan seçimde Cumhurbaşkanı Rumen Radev Sofya'da oy kullandıktan sonra yaptığı basına açıklamasında, "Organize olalım. Gelecekteki 5 yılı kaybetmemek için 15 dakika vakit bulup oy kullanalım." dedi.

Bulgaristan'a karşı sorumluluğun aynı zamanda herkesin kendi yaşamına dair bir sorumluluk olduğuna işaret eden Radev, "Başkalarına bizim adımıza karar vermelerine şans tanımadan, geleceğimizin kaderini kendimiz belirleyelim." ifade etti.

Radev'in rakibi Anastas Gercikov da oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Toplumun bölünmesinin ve gerginliğin durdurulması için oy kullanmak önemli" dedi.

Gercikov, ülkedeki milliyetçi çevrelerin, Türkiye'deki oy kullanma merkezlerine yoğun ilgi gösterildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek "Televizyonlar oradaki seçim yerlerin bomboş olduklarını gösterdi" dedi.

Maskeli grupların sınırdaki protestoları

Bu arada ilk turun ardından Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in geçici teknokratlar hükümetindeki İçişleri Bakanı Boyko Raşkov'un ortaya attığı, "Türkiye seçimde iç işlerimize karışıyor" şeklindeki asılsız suçlamalarının ardından maskeli grupların başlattığı eylemler ikinci turda da sürdü.

Türkiye karşıtı pankartlar açan bir grup maskeli fanatik, Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nın önünde trafiği engellemeye çalıştı. Yaklaşık bir saatlik eylem yapan protestocular, sözde Türkiye'den çifte vatandaşı seçmen getiren otobüslerin otobandan geçişlerine izin vermeyeceklerin öne sürdüler. Eylem sırasında zaten otobüs geçmediği dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Raşkov, oy kullandıktan sonra şunları söyledi:

"Protestolar daima olmuş ve olacaktır. Ülkede bir şeylerin iyi gitmediğini gören her vatandaşın protesto yapma hakkı var. Ancak biz bu protestoların seçim sürecine engel olamaması için elimizden geleni yapacağız. Bunu kesin söylüyorum. Seçim gününde ülkemizde trafikte sorunların yaşanmasını istemem."

Geçici hükümetin Başbakanı Stefan Yanev de "Bence sınırdaki durum normal. Seçimlerin yapıldığı günlerde daha fazla hassasiyet yaşanıyor" diye konuştu.

Raşkov ve Yanev, Bulgaristan-Türkiye sınırında 2 gün önce yolcu geçişlerinde yaşanan sorunların geçici olduğunu belirterek onları kaçakçılığa karşı yürütülen bir operasyona bağladılar.

Sandıklar saat 20.00'de kapanacak.

cumhurbaşkanı, Bulgaristan, Türkiye, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bulgaristan'da cumhurbaşkanı adayları oylarını kullandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 14:37 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti 10:30 Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu 10:27 Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu
Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı 09:12 Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak

Son Dakika Haberleri
14:37 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:37 1300 yıl önce öldürüp mezarlığa gömmüşler! Bilim insanları sır cinayeti aydınlattı
14:20 AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer
13:59 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki gelişmeler
13:58 Yavrularını sonuna kadar korudu! Komodo ejderi ile pitonun nefes kesen mücadelesi
13:57 Son Dakika: Manchester United, başarı yakalayamayan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı
13:40 Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle birlikte pazar alışverişine çıktı! Fotoğrafları sosyal medyadan yayınladı
13:37 Son dakika! Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural'dan ilk açıklama
13:12 Ekonomist Özgür Demirtaş, Binali Yıldırım'ın enflasyon yorumuna tepki gösterdi: Saçma sapan
12:52 Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonuluyorlardı! 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
1300 yıl önce öldürüp mezarlığa gömmüşler! Bilim insanları sır cinayeti aydınlattı 1300 yıl önce öldürüp mezarlığa gömmüşler! Bilim insanları sır cinayeti aydınlattı         
14:37
AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer         
14:20
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak         
10:28
Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim         
09:15
Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı         
23:32
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:32
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi         
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti         
11:16
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 14:49:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Bulgaristan'da cumhurbaşkanı adayları oylarını kullandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement