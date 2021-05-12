Son dakika... Bulgaristan'da geçici teknokratlar hükümeti göreve başladı - Son Dakika

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu geçici teknokratlar hükümeti, resmen göreve başladı.

Ülkede 4 Nisan'da yapılan parlamento seçiminin ardından hükümet kuramayan 45. Parlamentonun feshedilmesi üzerine emekli General Stefan Yanev'in başbakanlığındaki geçici hükümetin ana görevi 11 Temmuz'daki erken seçimi gerçekleştirmek olacak.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende konuşan Radev, yeni başbakan ve kabine üyelerini tanıtırken, "Toplumumuz, otoriter ve rüşvetçi bir yönetim düzeninden çıkıyor." dedi.

Radev'in "demokratik güç birliği hükümeti olarak" tanıttığı Stefan Yanev kabinesindeki bakanların, ülkenin tüm siyasi yelpazesini temsil eden kendi alanında kanıtlanmış uzmanlardan oluştuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Radev, müstafi Başbakan Boyko Borisov'un yönetimini ima ederek, "Bizleri, ağır bir mirasla yüzleşeceğimiz, eski statükonun direniş göstereceği zor aylar bekliyor." diye konuştu.

Boş sözler vermeyen bir insan olduğunu belirten yeni Başbakan Stefan Yanev de konuşmasında, "Hükümetimiz, vatandaşların karşısında tam şeffaflık ve sorumluluk içinde çalışacak. Yasaların üstünlüğünü esas bilerek, toplumun yararında görev yapacağız." dedi.

Yemin töreninden sonra yeni kabine üyeleri Cumhurbaşkanlığının hemen yanındaki Bakanlar Kurulu binasına geçerek, burada eski Başbakan Boyko Borisov ve bakanlarından görevi devraldı.

Medyadan 1,5 yıldır uzak duran Borisov'un ısrarı üzerine buradaki tören basına kapalı olarak gerçekleşti.

Borisov'un ırkçı ve aşırı milliyetçi siyasi ortakları ile birlikte kurduğu 3. hükümeti 4 Mayıs 2017'de göreve başlamıştı.

Stefan Yanev'in geçici hükümeti ise 11 Temmuz'daki erken seçimin ardından yeni bir kabinenin kurulmasına dek görevde kalacak.

Sınırlı yetki sahibi geçici teknokratlar hükümetinin Başbakanı emekli Korgeneral Yanev, daha önce Savunma Bakanlığında daire başkanlığı ve Washington Büyükelçiliğinde savunma ataşeliği yapmıştı.