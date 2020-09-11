Son dakika! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 17 bin 598'e yükseldi

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 706 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 17 bin 598'e çıktı.
Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 706 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 17 bin 598'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 12 bin 619 kişinin de iyileştiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 09:47 - Kaynak: DHA
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