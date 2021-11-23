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Bulgaristan ile Kuzey Makedonya savcılıkları 46 ölümle sonuçlanan kazayı soruşturuyor - Son Dakika

Bulgaristan ile Kuzey Makedonya savcılıkları 46 ölümle sonuçlanan kazayı soruşturuyor

23.11.2021 17:13

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısında Pernik kenti bölgesinde Bosnek köyü yakınlarında 46 Kuzey Makedonyalı turistin öldüğü trafik kazası ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısında Pernik kenti bölgesinde Bosnek köyü yakınlarında 46 Kuzey Makedonyalı turistin öldüğü trafik kazası ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kuzey Makedonya Başsavcısı Lubomir Yovevski ile kaza yerini ziyaret eden Bulgaristan Başsavcı Vekili Borislav Sarafov, "Otobüste bir patlama meydana gelmiş. Kurbanların kimlikleri araştırılıyor." dedi.

Cesetleri kül olan yolcuların kimliklerinin tespiti için Kuzey Makedonya'dan genetik örnek beklendiğini ve DNA testi uygulanacağını belirten Sarafov, şöyle konuştu:

"Olayın tablosu gittikçe netleşiyor. Sofya'da Pirogov acil yardım hastanesinde yatan yaralı 7 yolcunun 2'sinin ifadeleri alındı. Diğerleri şokta oldukları için halen konuşamıyorlar. Ayrıca kaza yerinden bazı görgü tanıkları da ifade verdi. Meydana gelen patlamanın nedenini araştırıyoruz. Soruşturma teknik sorun veya insani hata olmak üzer iki ana varsayımı üzerinden gidiyor."

Sarafov, soruşturmanın Bulgaristan tarafından yürütüleceğini, Kuzey Makedonya'da ayrı bir soruşturmanın yapılmayacağını sözlerine ekledi.

Yovevski de "Bulgar makamları ile yıllardır verimli iş birliği yapıyoruz. Umarız kazanın nedenleri kısa sürede ortaya çıkarılacak." dedi.

Olayı "büyük bir trajedi olarak" nitelendiren Yovevski, şunları söyledi:

"Kazada 12 çocuk diri diri yandı. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Soruşturma konusunda yaptığımız iş birliği kapsamında tüm ayrıntıları ortaya çıkaracağız. Ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için gerekli yardımda bulunacağız."

Kuzey Makedonya Organize Suçlar Savcılığı Başkanı Vilma Ruskovska da kaza geçiren otobüsün ait olduğu taşımacılık şirketinin sahibi ile görüştüğünü ve 20 yıldır faaliyet gösteren bu şirketin hiçbir teknik veya başka sorun yaşamadığını öğrendiğini anlattı. Ruskovska, soruşturmanın ihtiyaçları için şirketin kayıt ve teknik kontrol ile ilgili tüm evraklarının Bulgar makamlarına intikal ettirileceğini bildirdi.

Sabaha karşı Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev almış, "Struma" otoyolunda meydana gelen kazada 12'si çocuk 46 kişi yaşamını yitirmişti.

Bulgaristan ile Kuzey Makedonya savcılıkları 46 ölümle sonuçlanan kazayı soruşturuyor
Bulgaristan ile Kuzey Makedonya savcılıkları 46 ölümle sonuçlanan kazayı soruşturuyor
Bulgaristan ile Kuzey Makedonya savcılıkları 46 ölümle sonuçlanan kazayı soruşturuyor
Bulgaristan ile Kuzey Makedonya savcılıkları 46 ölümle sonuçlanan kazayı soruşturuyor
Bulgaristan ile Kuzey Makedonya savcılıkları 46 ölümle sonuçlanan kazayı soruşturuyor

Bulgaristan, Makedonya, Başsavcı, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan ile Kuzey Makedonya savcılıkları 46 ölümle sonuçlanan kazayı soruşturuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulgaristan ile Kuzey Makedonya savcılıkları 46 ölümle sonuçlanan kazayı soruşturuyor - Son Dakika
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