Son Dakika › Spor › Son dakika: Bundesliga'da Corona virüsü sebebiyle bir erteleme daha! - Son Dakika Spor
Son dakika: Bundesliga'da Corona virüsü sebebiyle bir erteleme daha!
6 saat önce
Bundesliga CEO'su Christian Seifert'in açıklaması şu şekilde: "Maçlar 30 Nisan'a kadar oynanmayacak, ayrıca takım antrenmanlarının da 5 Nisan'a kadar yapılması yasak. Kulüplere en kötü senaryo için hazırlanmalarını söyledik.
Bundesliga CEO'su Christian Seifert'in açıklaması şu şekilde:
"Maçlar 30 Nisan'a kadar oynanmayacak, ayrıca takım antrenmanlarının da 5 Nisan'a kadar yapılması yasak. Kulüplere en kötü senaryo için hazırlanmalarını söyledik. Ligleri 30 Haziran'a kadar bitirmek istiyoruz ama bu Temmuz'a da sarkabilir. Mayıs ya da haziranda sezonun iptal edilmesi ya da devam edememesi gibi bir durumla karşılaşabilirler. FIFA ile transfer tarihleri için de konuşacağız"
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:29
Son Dakika Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz