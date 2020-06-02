Son dakika... Bünyan'da camiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Koronavirüs ile mücadele kapsamında salgına karşı çeşitli önlemler alan Bünyan Belediyesi, yeniden ibadete açılan camilerde dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, iki aydan uzun süre cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilen cami ve mescitlerin yeniden ibadete açılmasıyla 52 camiyi dezenfekte etti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Bizler, hem inancımız hem de sahip olduğumuz kültürümüz ile temizliğe önem veren bir toplumuz. İnşallah temizliğimiz sayesinde ülke olarak bu virüsü en az zararla atlatırız. Belediye olarak bu mücadelede elimizden geleni yapıyoruz. İnsanların yoğun bulunduğu meydanlar, parklar, pazar alanları, camiler, dükkanlar, toplu taşıma araçları gibi yerleri düzenli olarak dezenfekte ediyoruz." dedi.