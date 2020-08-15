Son Dakika: Bünyan'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada M.C. yanında bulunan silah ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden M.B. (40) ve O.S. (40) yaralandı. Yaralanan M.B. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine, O.S. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüpheli M.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ