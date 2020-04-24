Son Dakika! Burak Yılmaz açıkladı: 'Bu dönemde para konuşan...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika! Burak Yılmaz açıkladı: 'Bu dönemde para konuşan...' - Son Dakika Spor

Son Dakika! Burak Yılmaz açıkladı: 'Bu dönemde para konuşan...'

6 saat önce

İşte Burak Yılmaz'ın öne çıkan sözleri...Diğer ülkelere göre daha iyi durumdayız. Ancak ne olursa olsun bir can bile vermemiz üzüntü verici. Ölenlerin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum.

Son Dakika! Burak Yılmaz açıkladı: 'Bu dönemde para konuşan...', System.String[]

İşte Burak Yılmaz'ın öne çıkan sözleri...


Diğer ülkelere göre daha iyi durumdayız. Ancak ne olursa olsun bir can bile vermemiz üzüntü verici. Ölenlerin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Ne kadar en güvenli ülek olsak bile bir can kaybı bile üzüntü verici.


'FAHRETTİN KOCA'NIN İYİ BİR TAKİPÇİSİYİM'


Yaşananları yakından takip ediyorum. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın iyi bir takipçisiyim. Süreç kontrol altına alınıyor gibi ama dilimizi ısıralım.


Böyle bir süreç başımıza ilk kez geliyor. Ne kadar inatçı ve sağlam olursak, bu işi yakın sürede halledebiliriz. Biz de evdeyiz, çıkamıyoruz. Belki de hayatımda ilk kez bu kadar evde oturuyorumdur. 35 gündür evdeyim. Bir yılda ilk kez 35 gün evde oturmuş olabilirim. Ailecek evde olmanın da ayrı bir güzelliği var. Ancak artık işimize dönmeliyiz, işimizi çok özledik. Psikolojik olarak da çok yorulduk.


'BİR KAHVE İÇÖENİN BİLE NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU ANLADIK'


Evde kalmaya, sağlam kalmaya, inatçı kalmaya devam etmeliyiz. Biz de bunu yapıyoruz. Özellikle annelerimizin, babalarımızı korumalıyız. Onlardan uzak kalarak onları korumalıyız. Ne yazık ki böyle olmak zorunda. Can kaybını en aza indirerek bu süreyi atlatacağız. İnşallah Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaşarız. Bir yemeğe gitmenin, bir kahve için, antrenmana çıkmanın, dostlarını görmenin ne kadar değerli olduğunu bu dönemde anladık.



'BENİM BEŞİKTAŞLILIĞIM BÖYLEDİR'


Beşiktaşlılığım babadan geliyor. Babam da Beşiktaş'ta forma giydi, bana da nasip oldu. Allah'a şükürler olsun kaptanlığa kadar geldik. Samimi duygularımı söyleyeceğim ama 'Yeter artık' diyecekler, o yüzden kısa keseceğim. Antalyaspor ile 1. Lig'e çıktık, Başkan Menderes Türel, beni yanına çağırdı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediğini söyledi; "Nereye istersen, seni oraya vereceğim, rakamlar aynı" dedi. Ben de " Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile hiç görüşmeyin, beni Beşiktaş'a verin' dedim. Benim Beşiktaşlılığım böyledir.


'BÖYLE BİR DURUMDA PARA İLE NE İŞİM OLUR'


Her gün hakkımda bir haber, artık cevap vermek istedim. Dünya böyle bir salgınla uğraşıyor, sevdiklerimiz bu hastalığa yakalanmış, para ile ne işim olur. Bu durumda para mı konuşulur? Bu dönemde para konuşan vicdansızdır. Kulüpten kimseyle indirim konuşmadım. Sadece geçmişe dair yüklü bir alacağım var, onu ileri tarihe erteledik.


'LİG MUTLAKA OYNANACAK'


Kendi takım arkadaşlarım ve diğer takım arkadaşlarımla da konuşuyorum. Ligin mutlaka oynanacağını gördük. Belki şampiyonluğu, belki küme düşmeyi etkileyecek ama ligler bir şekile bitecek. Biz de antrenmanlara başladık. Evde verilen programı uyguluyoruz. Ancak evde fit kalma ihtimal yok. Ben sözcü olayım ve bunu açıklayayım. Galiba Haziran'ın sonuna doğru başlayacağımızı düşünüyorum. Bunu bilmiyorum, hissediyorum. Lig biter uzun bir ara verilmez, Ağustos gibi de başlarız. Çünkü bir daha uzun ara verilirse, futbolcular büyük zarar görür. Yaz tatili olmadan devam ederiz. tatil önemli değil, şu an evdeyiz.


'HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN İYİ TARAFTAR'


Vodafone Park harika, kapasitesi ilerleyen yıllarda da arttırılacaktır. Beşiktaş taraftarı gibi bir taraftar hayatımda görmedim. İşler kötü giderken eleştiriler olacaktır. Hayatım boyunca gördüğüm en iyi taraftar Beşiktaş taraftarıdır. Hayatımda gördüğüm stat İnönü demiştim ama artık Vodafone Park.


'BURADA KALMAK İSTİYORUM DEDİ'


Boateng geldiğinde konuştuk 'Bu statta çok keyif alacaksın' dedim, o da bana 'Arkadaşlarım söyledi' diye yanıt verdi. 'Arkadaşlarının söylediklerini unut' dedim. İlk maça çıktık ve gol de attı, maçtan sonra geldi ve dedi ki 'Bu bambaşka bir şeydi, burada kalmak istiyorum.'


'Kalbimin en ortada yerinde büyük bir yangın var alevler içinde' en çok bu marşı seviyorum. Trabzonspor formasıyla İnönü'ye geldim, ilk o gün söylediler, tüylerim diken diken oldu. 'Haydi kalk ayağa yürü güneşe' de bambaşka bir marş. Kendi yazdığım Beşiktaş besteleri de var ama burada söyleyemem.


'ÇİN'DE ÇOK ENTERESAN ŞEYLER VAR'


Çin'de neler yeniyor neler. Çok enteresan şeyler var. Bir gün merak ettim ve pazarlarına gittim. Gördüklerim karşısında şok oldum. Çin'den daha çok hastalık gelir. Yeme içmenin sınırı yok. Hayvan restaurantları var. Restaurantta köpek yiyorlar. Köpek bunların içinde en iyi denebilir. Onlar da böyle görmüş. Aşçım, tercümanım, şoförüm ve fiziyoterapistim vardı. Orada başka türlü başarılı olamazdım.


'NBA GİBİ, BİR DEPLASMAN 6 SAAT'


En çok zorluğu deplasmanlarda yaşadım. En yakın deplasman 3 saat, NBA gibi. Bir deplasmana gittik 6 saat. Türkiye ile de ciddi saat farkı vardı. Sürekli jet lag oluyorum. Ancak Çin futbol olarak gelişecektir. Her maçımızı 60 bin kişiye oynuyorduk, deplasman maçlarımız da minimum 30 bindi. Futbolu çok seviyorlar, öğrenmek istiyorlar, onlara saygı duyuyorum. Çin, bir Türk'ün yaşayabileceği yer değil. Ben de iki sene kaldım. Sorunum yoktu ama ailem için döndüm.


Çin Halk Cumhuriyeti, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:35 

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