Son Dakika: Burak Yılmaz Lille formasıyla ilk golünü attı

İlk 4 maçında skor üretemeyen Burak, 87. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirdi ve Lille formasıyla ilk kez fileleri havalandırdı.

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