Son Dakika: Burak Yılmaz Lille formasıyla ilk golünü attı

Fransa Birinci Ligi (Ligue 1) kulüplerinden Lille'in sezon başında transfer ettiği milli futbolcu Burak Yılmaz, yeni takımıyla ilk golünü kaydetti.
Lille, Ligue 1'in 5. haftasının açılış maçında Nantes'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, Pallois'nin 43. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İlk 4 maçında skor üretemeyen Burak, 87. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirdi ve Lille formasıyla ilk kez fileleri havalandırdı.
Sahadan 2-0 galip ayrılan Lille, puanını 11'e çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 00:09 - Kaynak: AA
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