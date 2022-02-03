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Son dakika haber... Burcu Kıratlı'nın dolandırılma davasında karar- Dolandırdığı öne sürülen sanık beraat etti - Son Dakika

Son dakika haber... Burcu Kıratlı'nın dolandırılma davasında karar- Dolandırdığı öne sürülen sanık beraat etti

03.02.2022 13:09

Son dakika haberine göre Burcu Kıratlı'nın dolandırılma davasında karar Dolandırdığı öne sürülen sanık beraat ettiİSTANBUL Şarkıcı Sinan Akçıl'ın oyuncu eşi Burcu Kıratlı'nın 'Ponzi Piramit zinciri' adında saadet zinciri sistemi oluşturduğu ve bu sistem ile kendisini dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu sanık...

Burcu Kıratlı'nın dolandırılma davasında karar

Dolandırdığı öne sürülen sanık beraat etti

İSTANBUL Şarkıcı Sinan Akçıl'ın oyuncu eşi Burcu Kıratlı'nın 'Ponzi Piramit zinciri' adında saadet zinciri sistemi oluşturduğu ve bu sistem ile kendisini dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu sanık Mine Mumcu yargılandığı davada beraat etti.

Şarkıcı Sinan Akçıl'ın oyuncu eşi Burcu Kıratlı'nın 'Ponzi Piramit zinciri' adında saadet zinciri sistemi oluşturduğu ve bu sistem ile kendisini dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu sanık Mine Mumcu'nun 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 7.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Şikayetçi Burcu Kıratlı ile sanık Mine Mumcu ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Mine Mumcu'nun 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Merve Bahadır, sanığın beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mine Mumcu'nun müşteki Burcu Kıratlı'ya karşı, baştan beri 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kastı ile hareket ettiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.

İddianameden

Müşteki Burcu Kıratlı'nın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Mine Mumcu'nun 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Son dakika haber... Burcu Kıratlı'nın dolandırılma davasında karar- Dolandırdığı öne sürülen sanık beraat etti
Son dakika haber... Burcu Kıratlı'nın dolandırılma davasında karar- Dolandırdığı öne sürülen sanık beraat etti
Son dakika haber... Burcu Kıratlı'nın dolandırılma davasında karar- Dolandırdığı öne sürülen sanık beraat etti

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Dolandırıcılık, Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, İstanbul, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Burcu Kıratlı'nın dolandırılma davasında karar- Dolandırdığı öne sürülen sanık beraat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Burcu Kıratlı'nın dolandırılma davasında karar- Dolandırdığı öne sürülen sanık beraat etti - Son Dakika
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