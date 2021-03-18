Son dakika! BURDUR Avukatlardan öldürülen meslektaşları için açıklama - Son Dakika

Avukatlardan öldürülen meslektaşları için açıklama

Burdur'da avukatlar meslektaşları Ersin Kaplan'ın haciz işlemi için gittiği evde öldürülmesini protesto etti.

Burdur Baro Başkanı Ramazan Gedik ve baroya bağlı avukatlar, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde avukat Ersin Kaplan'ın haciz işlemi için gittiği evde öldürülmesini protesto etti. Burdur Adliyesi önünde toplanan avukatlar adına basın açıklaması yapan Gedik, "Avukat Ersin Arslan görevi sırasında saldırıya uğrayarak ne yazık ki öldürüldü. Genç meslektaşımızın ölümünden dolayı acımız, üzüntümüz ve isyanımız büyüktür. Artık yeter, avukata dokunma. Avukata, doktora, kadına, gazeteciye saldırıyor ve öldürüyorsunuz. Daha ne kadar öleceğiz. Evet, dün hayatını kaybeden genç meslektaşımız avukat Ersin Arslan'a tekrar Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü ve başsağlığı diliyoruz. Saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için davanın takipçisi olacağımızı basına ve kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

Basın açıklamasına katılan avukatlar alkışlarla protesto ettikten sonra dağıldı.