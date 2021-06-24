Son dakika! Burdur'da aynı güzergahtaki iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi

Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti

Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz