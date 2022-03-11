Halı saha maçının ardından kalp krizi geçiren belediye çalışanı öldü - Son Dakika
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Halı saha maçının ardından kalp krizi geçiren belediye çalışanı öldü

11.03.2022 16:42

Burdur'da halı saha maçının ardından kalp krizi geçiren belediye çalışanı İbrahim Onur (51) hayatını kaybetti.

Burdur'da halı saha maçının ardından kalp krizi geçiren belediye çalışanı İbrahim Onur (51) hayatını kaybetti.

Burdur Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünde görevli Onur, dün akşam Emek Mahallesi'ndeki bir halı sahada maç yaptıktan sonra tesiste dinlenirken rahatsızlandı.

Çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi, kalp krizi geçirdiği belirlenen Onur'u Burdur Devlet Hastanesine kaldırdı. Onur, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Burdur Belediyesi önündeki Ulu Cami'de düzenlenen törenin ardından Onur'un naaşı Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Halı saha maçının ardından kalp krizi geçiren belediye çalışanı öldü
Halı saha maçının ardından kalp krizi geçiren belediye çalışanı öldü
Halı saha maçının ardından kalp krizi geçiren belediye çalışanı öldü
Halı saha maçının ardından kalp krizi geçiren belediye çalışanı öldü
Halı saha maçının ardından kalp krizi geçiren belediye çalışanı öldü
Halı saha maçının ardından kalp krizi geçiren belediye çalışanı öldü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Halı saha maçının ardından kalp krizi geçiren belediye çalışanı öldü - Son Dakika


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