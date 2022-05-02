Son dakika! Burdur'da öğrenciler, mektuplarıyla şehit ailelerinin bayramını kutladı - Son Dakika

Burdur'da bir grup lise öğrencisi, evlatlarını şehit veren ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutlamak için mektup gönderdi.

Kentteki bir okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri gözetiminde, öğrenciler vatan için evlatlarını feda eden ailelere duydukları minneti göstermek için duygu yüklü mektup yazdı.

Öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün desteğiyle yazdıkları mektupları postayla 71 şehit ailesine ulaştırdı.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ahmet Sonkaya, bayramda şehit ailelerinin yanında olduklarını onlara hissettirmek için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Şehit annelerinin birer evlatları olarak, mektupla bayramlarını kutladıklarını vurgulayan Sonkaya, bir nebze de olsa ailelerin yanında olmak istediklerini belirtti.

Öğrencilerin yazdığı bir mektuplarda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu toprakları bize vatan yapan yüce şehidimizin kıymetli ailesine; Bir evladınız da bizleriz. Camilerden ezanımız okunuyorsa, gökyüzünde şanlı bayrağımız dalgalanıyorsa sizin gibi yüce gönüllerin yetiştirdiği evlatlar sayesindedir. Bu bayramda acınıza bir nebze ortak olmak ve sizleri asla unutmayacağımızı bildirmek için bu mektubu yazıyoruz. Şunu unutmayınız ki sizler her bayram sabahında uyurken şehit evladınız ellerinizden öpüyor. Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar bizler de ellerinizden öperiz. Vatan, size ve şehidimize minnettardır. Selam ve hürmetle."