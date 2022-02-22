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Son Dakika | Burdur'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika | Burdur'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

22.02.2022 13:42
Son Dakika | Burdur'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Burdur'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Burdur'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Metin Altındal'ın kullandığı 15 DE 815 plakalı otomobil, Burdur- Isparta dağ yolundaki kavşak yakınında Mahmut Solak yönetimindeki 32 ACJ 684 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ile otomobilde bulunan Ayşe Özkan yaralandı.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı.

Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Otomobil, İtfaiye, Isparta, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Burdur'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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