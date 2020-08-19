Son dakika... Burdur'da, sosyal mesafeli kick boks antrenmanı

Son dakika haberleri: BURDUR'da kick boks sporcuları, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verdikleri antrenmanlarına, sosyal mesafe kuralına uyarak, yeniden başladı.

BURDUR'da kick boks sporcuları, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verdikleri antrenmanlarına, sosyal mesafe kuralına uyarak, yeniden başladı. Burdur'da kick boks sporcuları, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen antrenmanlarına, stadyum bahçesine çıkardıkları tatamilerin üzerinde, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, tekrar başladı. Kick Boks Burdur İl Temsilcisi ve Kick Boks Antrenörü Deniz Sögü Koç, "1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinden sonra küçük yaştaki sporcularımızın kendilerini koruyamayacağını düşünerek 18 yaş üzerindeki sporcularımızın antrenmanlarını başlatmıştık. 4 Ağustos tarihinden itibaren de 18 yaş altındaki sporcularımızın antrenmanlarını başlattık" dedi. Antrenmanları salon içinde yapmak yerine tatamileri sosyal mesafe kuralına uygun olarak koyup, dezenfekte ederek, stadyumun bahçesinde yaptıklarını belirten Koç, "Antrenmana başlamadan önce tatamileri dezenfekte ediyoruz. Her 20 dakikada bir tekrar dezenfekte ediyoruz. Tabi ki eskisi gibi değil ama hiç yoktan iyidir. Bu şekilde antrenmanlarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu. Antrenmanları salon içinde yapmak yerine tatamileri sosyal mesafe kuralına uygun olarak koyup, dezenfekte ederek, stadyumun bahçesinde yaptıklarını belirten Koç, "Antrenmana başlamadan önce tatamileri dezenfekte ediyoruz. Her 20 dakikada bir tekrar dezenfekte ediyoruz. Tabi ki eskisi gibi değil ama hiç yoktan iyidir. Bu şekilde antrenmanlarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu. Koronavirüs nedeniyle turnuvaların ertelendiğini aktaran antrenör Koç, "Nisan ve temmuz ayında yapılacak turnuvalar ertelendi. Ağustos ayında Gaziantep 'te yapılacak turnuva da ertelendi. Eylül ayında Diyarbakır 'da olması gereken bir turnuva var ama şu anki süreci bilmiyorum. Önce sağlık diyoruz. Eğer turnuva olursa da biz ekip olarak hazır bir şekilde gideceğiz" dedi. Kick Boks Milli Takımı sporcularından Gökçe Nur Tarhan ise "Pandemi döneminde antrenmanlara ara vermiştik. Normalleşme sürecinden sonra antrenmanlara başladık. Hocamızı, arkadaşlarımızı özlemişiz" diye konuştu.



Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 12:00

Kaynak: DHA

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