Son dakika! Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika! Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

06.04.2022 15:10
Son dakika! Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haberine göre Burdur'da uyuşturucu taşıdığı belirlenen 4 şüpheliden 1'i tutuklandıEdinilen bilgiye göre, Burdur'da Bucak-Antalya kara yolu üzerinde içerisinde uyuşturucu taşıdıkları tespit edilen 4 kişinin araçları, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu.

Burdur'da uyuşturucu taşıdığı belirlenen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Burdur'da Bucak- Antalya kara yolu üzerinde içerisinde uyuşturucu taşıdıkları tespit edilen 4 kişinin araçları, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin şüpheliler üzerinde ve araçta yaptığı aramalarda 100 gram kubar esrar ve 60 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden D.Ş., H.K. ve Ş.Ş. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.Ş. ise tutuklandı. - BURDUR

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Antalya, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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