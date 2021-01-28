Burdur'da düzenlenen uyuşturucu gözaltına alınan 4 zanlıdan şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burdur- Antalya karayolunda ilerleyen üzerinde minibüs bulunan çekiciyi durdurdu.
Narkotik köpeğiyle yapılan aramada 21 kilo 520 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda K.A, M.A, A.A. ve U.N. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika