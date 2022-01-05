Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 460 liraya el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adres ve araçlara düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 460 lira ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında işlem yapılan şüphelilerden 14'ü salıverildi, adliyeye sevk edilen bir zanlı ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.