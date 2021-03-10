Son Dakika | BURDUR Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Ödülleri, Külliye'de verilecek - Son Dakika

Son Dakika | BURDUR Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Ödülleri, Külliye'de verilecek

10.03.2021 14:02

Son dakika gündem haberi: Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Ödülleri, Külliye'de verilecekBURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından her yıl geleneksel olarak verilen Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödüllerinin üçüncüsü yarın Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Ödülleri, Külliye'de verilecek

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından her yıl geleneksel olarak verilen Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödüllerinin üçüncüsü yarın Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle sahiplerini bulacak.

İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilişinin 100'üncü yılı kutlama etkinlikleri ile ilgili olarak MAKÜ'ye ait Lavanta Otel'de basın toplantısı düzenlendi. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, toplantıda yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2021 yılı 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' ilan edilerek tüm kamu kuruluşlarına Mehmet Akif ve İstiklal Marşı ile ilgili çalışmalar yapılması konusunda bir görevlendirme yapıldı. Biz zaten her yıl bu çalışmaları yürütüyoruz. Gerek Akif'i anma programları gerek İstiklal Marşı'nın kabulü gerekse Akif'in yaşamına ilişkin bir dizi çalışmaları yapıyoruz. Ancak bu yıl İstiklal Marşı'mızın 100. yılı olması sebebiyle bizim bu anlamda iki şeyi yapmamız gerekiyor. Birincisi adını taşımanın verdiği sorumlulukla Akif'e yaraşır bir üniversite olmamız gerekiyor; eğitim kalitemiz ve yaptığımız çalışmalarla bunu göstermemiz gerekiyor. İkincisi de elbette birçok kurumdan öncelikli olarak bizim Akif ile ilgili bilinçlendirme, tanıtma, basın yayın faaliyetleri, akademik çalışmalar, araştırmalar konusunda öncülük etmek gibi bir görevimiz de var" dedi.

Geçen yıl pandemi nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri töreninin yapılamadığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Korkmaz, "Bu yıl İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılı olduğu için biz bu konuya ayrıca bir önem atfettik. Yine Mehmet Akif'in ismine yönelik uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödüllerini 5 yıl önce başlatmıştık. Geçen yıl 3'üncüsünü vermek üzere yine Burdur'da Cumhurbaşkanımızın da katılacağı bir program düzenlenmişti ancak ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görülmesi nedeniyle program bir gece önce iptal edildi. Cumhurbaşkanımız bu programın başka bir zamanda yapılması gerektiğini iletti. Bizler de bu konuyu tekrar gündeme getirdiğimizde içinde bulunduğumuz haftanın 100'üncü yıl olması münasebetiyle özellikle programların çoğunluğunu Ankara'da yapılması konusunda bir görüş oluştu. Bu yıl ödüllerin 11 Mart 2021 Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir Akif'i Anma Programı çerçevesinde verilmesi yönünde dönüşler aldık. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri'ni devletin en yüksek organı olan Cumhurbaşkanlığında verilmesi konusunda bizler de mutlu olduk. Geçen yıl hazırlığını yaptığımız ama veremediğimiz üçüncü Mehmet Akif Ersoy Bilim ve Sanat Ödülleri'ni bu yıl Külliye'de takdim edeceğiz. Şehrimizden ve üniversitemizden küresel salgın koşulları nedeniyle sınırlı sayıda katılımla yapacağız" diye konuştu.

İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilişinin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında üniversite olarak yıl boyu çeşitli faaliyetler yapacaklarını da kaydeden MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, şöyle dedi:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversitemizde oluşturulan komisyon bir araya gelerek '10 kıta, bir vatan' diyerek bir slogan belirledik. Bütün Türkiye'deki çalışmalar bu isim üzerinden yürütülecek. MAKÜ olarak 100'üncü yıl hatıra pul tasarımları ve anmalık ilk gün zarf tasarımları yapıldı. Mehmet Akif Ersoy Sanal Müzesi oluşturulması, Akif Salnamesinin yayınlanması, İstiklal Marşı'nın yazılış öyküsünü anlatan bir belgesel filmin hazırlanması, 15 bin fidanlık hatıra ormanı oluşturulması, ipek mendil üzerine baskılar yapılması, İstiklal Ajandası'nın hazırlanması ve Uluslararası Mehmet Akif Ersoy sempozyumu bunlardan bazıları."

Son Dakika | BURDUR Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Ödülleri, Külliye'de verilecek
Son Dakika | BURDUR Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Ödülleri, Külliye'de verilecek
Son Dakika | BURDUR Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Ödülleri, Külliye'de verilecek
Son Dakika | BURDUR Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Ödülleri, Külliye'de verilecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Mehmet Akif Ersoy, Külliye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | BURDUR Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Ödülleri, Külliye'de verilecek - Son Dakika


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