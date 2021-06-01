Son dakika haberi: BURDUR MERKEZLİ FETÖ OPERASYONUNA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika

Burdur merkezli 7 ilde yapılan FETÖPDY operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖPDY'nin mahrem eğitim yapılanmasına yönelik olarak Burdur, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Van, Bursa ve İstanbul illerinde gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla salıverildi. Tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si de adli kontrolle serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.