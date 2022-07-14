Son dakika haber: Burhaniye'de iki araç şarampole yuvarlandı: 7 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Burhaniye'de iki araç şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

14.07.2022 15:38

Son dakika gelişmesine göre Burhaniye'de iki araç şarampole yuvarlandı: 7 yaralı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonet otomobile çarptı.

Burhaniye'de iki araç şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonet otomobile çarptı. Şarampole yuvarlanan iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çanakkale- İzmir karayolunun Öğretmenler Mahallesi geçişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ayvalık yönünden gelen Halil Ç. yönetimindeki 48 RN 400 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yol kenarında duraklarken, arkadan gelen Recep Ö. yönetimindeki 10 AHN 746 plakalı kamyonet otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki araç da şarampole yuvarlanırken, her iki aracın sürücüleri ile birlikte araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Çanakkale'de Feribot Kuyruğu Çanakkale'de Feribot Kuyruğu
Kaynak: İHA

Çanakkale, Balıkesir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Burhaniye'de iki araç şarampole yuvarlandı: 7 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:35 Psikolojisi bozuk olan asker, hava değişimi iznine geldiği evde babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
15:30 Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
15:22 Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
15:14 İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı
14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
13:39 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 16:04:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Burhaniye'de iki araç şarampole yuvarlandı: 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement