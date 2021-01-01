Son dakika! Burhaniye polisinden yoğun yılbaşı denetimi - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, 2021 yılına girilirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleri de yoğun bir yılbaşı mesaisi için hazırlıklarını tamamladı. Trafik, terör ve güvenlik ekipleri yollarda ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimlerini arttırdı.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 pandemisine karşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda ilçe genelinde her zaman olduğu gibi yılbaşı gecesinde ve sonrasında da sıkı denetimlerini sürdürecek. Yılbaşı nedeniyle şehir giriş çıkışlarıyla, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimlerini sıklaştıran ekipler, kış lastiği, emniyet kemeri, maske ve mesafe konusunda da uyarılarda bulundu. Trafik Büro Amiri Özgül Reçel'in öncülüğündeki ekipler, 137 aracı denetlerken 210 kişiye de kimlik sorgulaması yaptı. Denetimlerin devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR