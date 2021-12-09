Bu saldırılardan sonra Cumhurbaşkanı Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmiş, hükümet terörle mücadelede başarısız olmakla suçlanmıştı.

Daha sonra yayımlanan resmi açıklamada da Dabire hükümetinin, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edeceği kaydedildi.

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