Son dakika... Burkina Faso'da düzenlenen 2 terör saldırısında 7 asker öldü - Son Dakika
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Son dakika... Burkina Faso'da düzenlenen 2 terör saldırısında 7 asker öldü

06.05.2022 13:11
Son dakika... Burkina Faso'da düzenlenen 2 terör saldırısında 7 asker öldü

Son dakika haberler: Burkina Faso'da düzenlenen 2 ayrı saldırıda, 7 asker ve 4 gönüllü milis yaşamını yitirdi, 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Burkina Faso'da düzenlenen 2 ayrı saldırıda, 7 asker ve 4 gönüllü milis yaşamını yitirdi, 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, ülkenin kuzey ve Centre-nord bölgesine 2 ayrı saldırı düzenledi.

Kuzeydeki Loroum ilçesi yakınlarında devriye gezen askeri araca düzenlenen ilk saldırıda 2 asker ve 4 gönüllü milis hayatını kaybetti.

Centre-nord bölgesinde düzenlenen diğer saldırıda da 5 asker yaşamını yitirdi, 9 asker yaralandı, 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırılar düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Togo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Saldırı, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Burkina Faso'da düzenlenen 2 terör saldırısında 7 asker öldü - Son Dakika


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