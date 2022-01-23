Son dakika: Burkina Faso'daki askeri kamplarda silah sesleri - Son Dakika

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'daki askeri kamplarda silah sesleri duyulduğu belirtildi.

Burkina Faso'daki askeri kamplarda silah sesleri duyuldu. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 2015'teki başarısız darbe girişimine karışan askerlerin tutuklu bulunduğu cezaevinin de yer aldığı başkent Ouagadougou'daki Sangoule Lamizana askeri kampında yerel saatle 05.00'te silah sesleri duyulduğu belirtildi. Çevredeki görgü tanıkları tarafından yapılan açıklamada, kamptaki askerlerin havaya ateş açtığı ifade edilirken, bir diğer görgü tanığı da Ouagadougou'nun 100 kilometre kuzeydoğusundaki Kaya bölgesinde bulunan başka bir askeri kampta silah seslerinin duyulduğunu söyledi.

Burkina Faso hükümeti, Ouagadougou'daki askeri kamplardan silah sesleri duyulduğunu doğrulayarak, yerel basında çıkan ordunun darbe yaptığına ilişkin iddiaları yalanladı. Hükümet sözcüsü Alkassoum Maiga yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada ordunun yönetimi devraldığı belirtiliyor. Hükümet bu bilgileri yalanlıyor ve halkı sakin olmaya çağırıyor" dedi. - OUAGADOUGOU