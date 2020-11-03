Son dakika... Burkina Faso İslam Dernekleri Federasyonu'ndan Macron'a kınama - Son Dakika

Son dakika... Burkina Faso İslam Dernekleri Federasyonu'ndan Macron'a kınama

03.11.2020 10:13
Son dakika... Burkina Faso İslam Dernekleri Federasyonu'ndan Macron'a kınama, System.String[]

Son dakika haberine göre Burkina Faso İslam Dernekleri Federasyonu (FAIB), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerini kınadı.

Burkina Faso İslam Dernekleri Federasyonu (FAIB), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerini kınadı.

FAIB Başkanı El hadj Oumarou Zoungrana imzalı yazılı açıklamada, Macron'un ifadelerinin yanı sıra Charlie Hebdo'nun karikatürünün de şiddetle kınandığı belirtildi.

Bir kişiyi aşağılamanın ve onun dini inancına saldırmanın ifade özgürlüğü olmadığı vurgulanan açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaretin ifade özgürlüğü kapsamına girmediğine yönelik 25 Ekim 2018'deki hükmü hatırlatıldı.

Açıklamada, FAIB'in insan hayatının kaybıyla sonuçlanan şiddet olaylarını kınadığı belirtilerek, İslam'a karşı meydan okuma girişimlerinden vazgeçilmesi çağrısı yapıldı.

Macron'un ifadeleri

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, daha sonra Al Jazeera'ya verdiği röportajda Hazreti Peygamber'e hakaret içerikli karikatürler nedeniyle Müslümanların yaşadığı şoku anladığını ifade etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı, söz konusu karikatürlerin hükümeti değil, bağımsız bir gazeteyi temsil ettiğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı, Burkina, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Burkina Faso İslam Dernekleri Federasyonu'ndan Macron'a kınama - Son Dakika


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